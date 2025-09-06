El BBVA contempla fer ajustaments en la seva plantilla i en la del Banc Sabadell un cop es puguin fusionar

El BBVA vol emprar els tres anys de bloqueig a la fusió amb el Banc Sabadell per preparar la reestructuració després de la fusió
MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -
El BBVA té intenció de fer ajustaments tant en la seva plantilla com en la de Banc Sabadell un cop es puguin fusionar les dues entitats, per la qual cosa avaluarà la situació de l'ocupació al banc català.
En el fullet de l'opa sobre el Sabadell, publicat aquest divendres, el banc explica que, en virtut de la condició imposada pel Govern central a l'oferta i la durada de la qual és de tres anys, cada entitat haurà de mantenir una gestió i una presa de decisions "autònoma". Per tant, especifica que no té plans ni intencions concretes quant a ajustaments de plantilla per als pròxims dotze mesos.
No obstant això, una vegada decaigui el bloqueig a la fusió, la intenció del BBVA és fer un procés d'integració del Sabadell i moment en què es contemplen ajustaments de plantilla de les dues entitats.
Per a això, farà una "avaluació estratègica i objectiva" del negoci, activitats, llocs de treball i condicions laborals del Banc Sabadell en aquest moment. "Com a resultat d'aquesta revisió, el BBVA analitzarà quins canvis li permeten evitar duplicitats innecessàries de funcions, millorar l'eficiència operacional i optimitzar recursos", afegeix.
A més, el seu pla és formar un comitè d'integració amb representants de totes dues organitzacions amb l'objectiu de dissenyar el "millor procés d'integració", per potenciar al màxim el talent de les dues entitats.
"En la integració de les plantilles es respectaran en tot cas els principis de competència professional i mèrit, amb mesures acordades i sense que afectin singularment els empleats amb origen en una de les dues entitats", explica.
En aquest procés d'integració, el banc iniciarà un període de consultes amb els sindicats per "minimitzar" l'impacte de l'ajustament, prioritzant, tant com sigui possible, les sortides voluntàries i recol·locacions.
Durant aquest període de consultes amb els representants sindicals, el banc també vol iniciar les negociacions per alinear les polítiques de recursos humans de totes dues entitats, la qual cosa podria implicar en aquest moment "canvis" en les condicions laborals d'empleats i directius del Banc Sabadell.
En la conferència d'analistes que va organitzar el banc després de publicar el fullet, el conseller delegat del BBVA, Onur Genç, va detallar que tant els ajustaments com la integració tecnològica es podran preparar durant els tres anys de bloqueig a la fusió; prorrogables per dos més.
El banc espera que la fusió legal es completi a finals del 2028 o principis del 2029 i la idea és que, durant els tres anys de bloqueig, s'avanci tota la preparació de la reestructuració, especialment la de la integració IT, perquè en el primer any després de la fusió s'executi i s'aconsegueixin totes les sinergies previstes amb l'operació, de 900 milions d'euros.
El fullet de l'opa publicat aquest passat divendres contempla les estimacions de sinergies incloent el bloqueig del Govern central a la fusió.
SINERGIES
En total, BBVA ha elevat dels 850 milions estimats el maig del 2024 a 900 milions d'euros l'estalvi de costos que li suposarà l'operació amb el Sabadell, encara que també n'ha retardat en un any (quatre en lloc de tres exercicis) la consecució per la condició de l'executiu a l'opa.
Durant els tres primers anys de funcionament per separat, el banc comandat per Carlos Torres preveu que aconseguirà unes sinergies de 235 milions d'euros (cap estalvi el 2026, però 175 milions de costos operatius entre 2027 i 2028, i 60 milions per costos de finançament en 2028). Aquestes xifres es basen en la hipòtesi que es tanqués la venda de TSB al Santander, que estan pendents de rebre les autoritzacions pertinents.
Per aconseguir sinergies, i malgrat haver de mantenir les dues entitats separades, el BBVA creu que es pot veure beneficiat de les economies d'escala i revisió de condicions contractuals amb proveïdors, aplicar millores en la productivitat de forma primerenca o que s'adoptin de manera voluntària metodologies "avançades" en matèria com a gestió de riscos, resiliència i ciberseguretat.
A més, creu que es podran alinear "de manera progressiva" les seves cultures organitzatives, estils de lideratge i programes de talent, entre altres qüestions.
Una vegada la condició del govern decaigui, ja sigui als tres o cinc anys o perquè el Suprem la deixa sense efecte després del recurs presentat pel BBVA contra aquesta, el BBVA duria a terme la fusió en 2029 i aconseguiria uns estalvis de 835 milions d'euros per costos operatius (510 milions per despeses generals i 325 milions per despeses de personal) i de 65 milions per costos de finançament. En total, i incloent els 235 milions d'euros, les sinergies pujarien fins als 900 milions d'euros.
COSTOS DE REESTRUCTURACIÓ
Sobre els costos de reestructuració, el banc creu per obtenir els 235 milions d'euros en els primers tres anys després de l'opa no caldrà incórrer en costos de reestructuració significatius.
No obstant això, i amb l'objectiu d'anticipar la consecució de sinergies, preveu avançar costos de reestructuració per 60 milions d'euros abans d'impostos que inclourien principalment inversions en tecnologia destinades a facilitar l'obtenció d'estalvis durant el procés d'integració de les dues entitats, un cop formalitzada la fusió.
Una vegada completada la fusió, el BBVA estima destinar 1.390 milions d'euros abans d'impostos (addicionals als 60 milions d'euros anteriors) per escometre la reestructuració. En total, preveu uns 1.450 milions d'euros.
Addicionalment, i amb caràcter extraordinari, estima 48 milions d'euros anuals abans d'impostos en amortitzacions per un període de cinc anys des de la fusió, provinent principalment de les inversions necessàries per a la integració.