BBVA i CaixaBank, premiades per les seves capacitats tecnològiques per 'The Banker'

MADRID 19 maig (EUROPA PRESS) -

BBVA i CaixaBank han estat els dos únics bancs espanyols premiats per la publicació especialitzada 'The Banker' en referència a les seves capacitats tecnològiques.

BBVA ha estat seleccionat com a millor banc tecnològic a nivell mundial. La publicació ha destacat que més de 3.300 empleats fan servir ChatGPT per impulsar la productivitat, una xifra que el banc va decidir elevar a 11.000 la setmana passada.

També n'ha destacat l'assistent virtual impulsat per IA, la plataforma de pagaments o el desembarcament a Itàlia mitjançant un banc 100% digital.

A escala europea, la revista ha destacat CaixaBank com a millor banc tecnològic de la regió. 'The Banker' ha destacat la penetració al mercat digital del banc català, la qual cosa el converteix en un "líder" en aquest segment.

Així mateix, ha posat en valor la nova app que CaixaBank va presentar el setembre del 2024, que va incloure funcions clau simplificades i capacitats amb el suport de la IA. "Això no hagués estat possible sense el nostre equip, que continua creixent. Hem contractat gairebé 600 persones per a la nostra filial tecnològica en l'últim any", ha apuntat el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, respecte al premi.

Pel que fa a solucions concretes, la publicació ha decidit premiar BBVA per la seva plataforma ADA (analítica, dades i IA) com a projecte més transformador de tots els analitzats.