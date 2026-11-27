MADRID 27 nov. (EUROPA PRESS) -
BBVA i Bankinter han rebut premis pels seus negocis de banca privada, mentre que Santander, BBVA i CaixaBank han estat premiats pel seu segment de banca per pimes per la publicació especialitzada 'Global Finance'.
En concret, BBVA ha estat premiat com el millor banc privat per solucions de patrimoni digitals a l'àrea d'Europa Occidental i, a nivell nacional, ha obtingut el premi de millor banca privada d'Espanya mentre que, a Portugal, el premi a millor banca privada l'ha obtingut Bankinter.
BBVA ha estat nomenat com el millor banc per a pimes al Perú i Santander ha conquistat el premi nacional en aquest segment a l'Argentina.
En el cas de CaixaBank, ha rebut el premi al millor banc d'Europa Occidental per a pimes i també el premi nacional d'Espanya en aquest segment.