BBVA avalua la decisió del Govern central sobre l'opa i les possibles "alternatives"

BBVA està avaluant la condició imposada pel Govern central perquè el banc llanci l'opa sobre Banc Sabadell i les "diferents alternatives" que s'obren a partir d'ara, inclosa la de retirar l'operació.

"L'anàlisi --que estem fent-- és fonamentalment de la condició addicional i de les diferents alternatives", ha afirmat el 'country manager' de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, durant la seva intervenció en el XLII seminari d'economia organitzat a Santander per l'APIE i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) preguntat per si el banc està valorant retirar l'oferta.

El màxim responsable a Espanya del banc oferent ha indicat que la institució financera ara com ara està "valorant" la decisió del Govern central. "Estem en aquesta avaluació, estem en aquesta anàlisi i en els pròxims dies se sabrà alguna cosa", ha indicat Belausteguigoitia.

El directiu ha defensat la part "racional" de l'operació en termes d'estratègia, de creixement i d'integració financera a escala europea.

"És important pensar que aquest tipus d'operacions es produiran en els pròxims anys en el sector financer i en altres sectors, on hi haurà operacions de consolidació. És important que des d'Espanya liderem operacions de consolidació que són importants per a Europa", ha subratllat.

Preguntat per la possibilitat de recórrer a la via judicial, Belausteguigoitia ha recordat que és el deure del banc d'estudiar "totes les alternatives i possibilitats" en tenir un "deure fiduciari" amb els interessos dels seus accionistes.

Dimarts, el Consell de Ministres va decidir autoritzar l'opa de BBVA sobre Banc Sabadell amb la condició que tots dos bancs mantinguin una personalitat jurídica i patrimoni independents durant un període de tres anys, extensible per dos anys més.

Segons va explicar el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en el mateix seminari de Santander, el Govern central espera que amb aquesta decisió, els consells d'administració de totes dues institucions financeres segueixin polítiques continuistes que maximitzin el valor de cada banc per separat. Així, no es contempla la possibilitat que BBVA o el Sabadell executin un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per l'opa.