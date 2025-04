BBVA assumeix que la decisió de la CNMC sobre l'OPA arribarà en qüestió de dies

MADRID 29 abr. (EUROPA PRESS) -

BBVA assumeix que la decisió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) respecte a l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell arribarà en els propers dies, ja que el procés es troba en les seves fases finals.

"Estem esperant que la decisió arribi en els propers dies", ha indicat el conseller delegat de BBVA, Onur Genç, a preguntes d'analistes financers en una conferència telefònica que ha mantingut aquest dimarts amb motiu de la publicació dels seus comptes trimestrals.

El CEO de BBVA ha apuntat al fet que, una vegada que la decisió de la CNMC arribi, començarà un procés amb el Govern. Així, el següent pas serà la revisió de l'OPA per part del Ministeri d'Economia, que té 15 dies per decidir si ho eleva al Consell de Ministres que, al seu torn, compta amb un termini de 30 dies per dirimir si posa o no objeccions diferents de l'àmbit de la competència.

Si finalment l'OPA és autoritzada també pel Govern, els següents passos seran l'aprovació del fullet per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i l'obertura del termini d'acceptació de l'oferta, on ja serien els accionistes els que prendrien la decisió de vendre o no les seves accions a BBVA.

En cas que el banc aconsegueixi l'acceptació d'aproximadament el 50% del capital social de Sabadell, l'operació contempla una segona part, que és la fusió per absorció de Sabadell amb BBVA.

La CNMC tenia previst reunir-se el dilluns, però es va veure obligada a cancel·lar la reunió per l'apagada elèctrica que ha afectat a la Península Ibèrica, segons han informat fonts de l'organisme a Europa Press.

A més de la reunió d'aquest dilluns, la sala té agendada una altra reunió per al dimecres en la qual finalment podria conèixer-se la decisió sobre l'OPA. Aquest mateix dia, 30 d'abril, farà just un any des que BBVA anunciés la seva intenció de fusionar-se amb Banc Sabadell.