El BBVA assegura que ja hi ha accionistes "rellevants" del Sabadell interessats en l'OPA

MADRID, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El president del BBVA, Carlos Torres, ha assenyalat que ja hi hagut inversors de Banc Sabadell, "alguns de rellevants", que han contactat amb ells per fer-los arribar el seu interès per l'operació de fusió que han plantejat.

"Hi ha hagut inversors de Banc Sabadell, alguns de rellevants, que han contactat amb nosaltres per fer-nos arribar el seu interès perquè es materialitzi una oferta com la que hem presentat. Tenien interès a acceptar els termes en què l'hem presentat", ha respost davant els mitjans.

No obstant això, ha afirmat que el moment per acceptar-la "no és ara", sinó en el període d'acceptació, que es podria produir d'aquí a uns sis o vuit mesos, després de recaptar les autoritzacions necessàries. "Estem a mesos que això es produeixi i no és el moment d'estar comptant quins percentatges hi ha o no hi ha en aquest sentit", ha resolt.