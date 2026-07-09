BBVA AM va superar els 14.600 milions sota gestió a Catalunya el 2025, un 8,4% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
BBVA Asset Management (AM) va superar els 14.600 milions d'euros de patrimoni sota gestió el 2025, un 8,4% més que l'any anterior, informa el banc en un comunicat aquest dijous.
En el conjunt d'Espanya, BBVA AM va tancar l'exercici amb 58.280 milions en patrimoni gestionat en fons d'inversió, un 7,9% interanual més.
En total, la indústria de fons d'inversió "va tancar en màxim històric el 2025" després d'assolir al desembre la xifra de 450.889 milions de patrimoni sota gestió, un 13% més.