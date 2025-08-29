BBVA ajusta de nou el bescanvi de la seva OPA pel dividend de Sabadell

MADRID 29 ago. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha anunciat aquest divendres que ja ha fet efectiu el nou ajust en el bescanvi de la seva OPA com a conseqüència del dividend de 0,07 euros que ha repartit avui Banc Sabadell, segons el comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Així el bescanvi ha passat a ser d'una acció de nova emissió de BBVA i un pagament efectiu de 0,70 euros a canvi de 5,5483 accions de Sabadell. Fins ara, el nombre de títols de Sabadell era de 5,3456.
Es tracta d'un ajust automàtic previst en l'anunci de l'OPA que BBVA va realitzar al maig de 2024. Segons es va establir en aquell document, els dividends de Sabadell suposaran un canvi en el bescanvi d'accions, mentre que els dividends de BBVA suposaran afegir un pagament en efectiu d'igual import.
Amb aquesta és ja la tercera vegada que el preu de l'oferta s'ha adaptat des que es conegués la intenció de BBVA de llançar l'oferta. A l'octubre de 2024, es va realitzar el primer canvi: d'una acció de BBVA per 4,83 accions de Sabadell es va passar a una acció i un pagament de 0,29 euros per 5,0196 accions de Sabadell.
El segon canvi va ser el passat mes de març quan el pagament en efectiu va passar a ser de 0,70 euros i el bescanvi a 5,34 títols de Sabadell.