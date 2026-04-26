La BBFW tanca la seva edició "més internacional" amb un 87% d'expositors i un 81% de visitants estrangers

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
La Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2026 ha tancat aquest diumenge "l'edició més internacional de la seva història", amb un 87% d'expositors i un 81% de visitants procedents de fora d'Espanya.
La cita, organitzada per Fira de Barcelona al recinte de Montjuïc, ha mantingut l'afluència "rècord" de l'any passat amb prop de 23.500 visitants, dels quals el 81% han estat internacionals, procedents de 107 països, el major percentatge i volum registrat.
Entre els principals mercats emissors de visitants destaquen Itàlia, Regne Unit, Estats Units i Brasil, a més del creixement del mercat asiàtic, amb una major presència de compradors i professionals de Xina, Corea del Sud, Japó i altres països del sud-est asiàtic.
El 'trade show' ha reunit a prop de 420 marques de 37 països, amb un 87% de participació internacional, la xifra més alta en la història del saló.
Segons l'organització, les firmes participants han valorat positivament tant el perfil professional dels assistents com la seva capacitat de compra i generació de negoci.
"MOMENT DE MADURESA"
La directora de BBFW, Albasarí Caro, ha assegurat que aquesta edició "confirma el moment de maduresa i la projecció global" que ha aconseguit el saló, i ha subratllat que l'esdeveniment és el punt de trobada imprescindible per a la indústria nupcial mundial.
Durant els 3 primers dies, la passarel·la va acollir les col·leccions de 34 dissenyadors internacionals, mostrant les tendències per a la temporada 2027, en una edició marcada per "l'alt nivell" creatiu i comercial.
BRIDAL NIGHT
Un dels moments destacats ha estat la 10 edició de Barcelona Bridal Night, protagonitzada pel dissenyador francès Stéphane Rolland, que va debutar a Espanya amb una gala celebrada dimecres passat i que va reunir a més d'un miler de convidats.
La propera edició de Barcelona Bridal Fashion Week se celebrarà del 14 al 18 d'abril de 2027 en el recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.