La BBFW i Stéphane Rolland promouen el talent dels joves dissenyadors

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
La Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) i el dissenyador Stéphane Rolland han completat el procés de selecció de més de 20 estudiants de les escoles LCI Barcelona, IED Barcelona i ESDI, que obriran la seva desfilada en la Bridal Night a l'abril, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
Aquesta iniciativa, liderada conjuntament pel creador francès i la BBFW, "reforça el compromís de l'esdeveniment amb el talent emergent i ofereix als joves una oportunitat única per aprendre del 'couturier'"
Així mateix, els dissenyadors emergents podran presentar els seus dissenys, fets amb teixits cedits per la casa tèxtil Gratacós, juntament amb un dels grans referents internacionals de l'alta costura.
Amb el títol 'Sculpted by Nature', el dissenyador i el vicepresident de Stephane Rolland Haute Couture, Pierre Martinez, han plantejat als estudiants el repte de desenvolupar propostes concebudes específicament per a aquesta ocasió, explorant la connexió entre naturalesa, volum i forma "des d'una sensibilitat orgànica i una visió escultòrica".
Després d'un primer 'briefing' i la presentació de les propostes, els millors projectes han estat seleccionats per participar en la desfilada del creador durant la Barcelona Bridal Night 2026, la nit de gala del saló, que se celebrarà el 22 d'abril al Palau 8 del recinte de Montjuïc davant més de 1.000 professionals, compradors i mitjans internacionals.