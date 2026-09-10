La BBFW 2027 posa el focus en Barcelona i les núvies de la generació Z

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) ha presentat la nova imatge de l'edició 2027, que amb el lema 'Needs No Explanation' posa el focus en una "nova generació" de núvies de la generació Z i situa Barcelona com un element essencial del saló, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
La cita, organitzada per l'entitat firal al recinte de Montjuïc, se celebrarà entre el 14 i el 18 d'abril del 2027, en un esdeveniment que combina tant passarel·les i desfilades com fira comercial.
Segons la directora del saló, Albasarí Caro, la imatge de l'edició vol reflectir les núvies d'una generació que decideixen no adaptar-se i reivindiquen el dret a "construir una celebració pròpia i a expressar la seva personalitat".
L'eix visual de la campanya per a l'edició és un vestit "transformable", creat pel dissenyador Mariano Moreno, a partir de 6 peces intercanviables, amb les quals es pot modificar la silueta i adoptar diferents configuracions.
La ciutat de Barcelona, per la seva banda, també compta amb un paper protagonista en la nova proposta visual de la BBFW 2027, a través d'un recorregut per diferents escenaris de la capital catalana.