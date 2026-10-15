La BBFW 2027 incorpora espais de divulgació i 'networking'

BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2027 de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) incorporarà espais de divulgació i 'networking', a més d'introduir canvis "estratègics" amb una proposta més diferenciada de la passarel·la i el Trade Show, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
La trobada se celebrarà del 14 al 18 d'abril del 2027 al recinte Montjuïc de la institució firal, amb les desfilades els dies 14 i 15 al Pavelló 8 i la fira entre el 16 i el 18 d'abril als Pavellons 1 i 2.
La directora del saló, Albasarí Caro, ha explicat que els canvis responen a una escolta activa de creadors, compradors i prescriptors: "El nostre propòsit és continuar sent el gran punt de trobada on el talent se celebra, les tendències cobren forma i la indústria de la moda nupcial construeix amb solidesa el seu futur".
A més a més, la Barcelona Bridal Night canviarà el seu format, amb tres desfilades nocturnes protagonitzades per firmes de prestigi internacional.
L'objectiu és projectar Barcelona al món com un "aparador indiscutible de les tendències que definiran la temporada 2028 en moda nupcial i catifa vermella".