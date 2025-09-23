La BBFW 2026 posarà el focus en els dissenys de gala i esdeveniments de catifa vermella

Retrà homenatge a la dissenyadora alemanya Lilly Reich (1885-1947)
BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)
La fira de moda nupcial Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) posarà en primer pla les últimes propostes per a núvies i nuvis, i donarà més protagonisme a les col·leccions de festa, cerimònia, 'red-carpet' i còctel, a més dels complements i accessoris.
Organitzada per Fira de Barcelona amb el suport del Departament d'Empresa i Treball, el recinte de Montjuïc esdevindrà del 22 al 26 d'abril del 2026 un espai on confluiran tendències, negoci i emocions de la moda i els seus creadors, informa l'entitat firal en un comunicat aquest dimarts.
Així mateix, comptarà amb la participació prevista de més de 400 marques --el 80% internacionals-- i desfilades de prop de 40 dissenyadors: les de les col·leccions 2027 tindran lloc del 22 al 25 d'abril, mentre que el 'trade show' se celebrarà del 24 al 26.
"A LES ESPATLLES DE GEGANTS"
La pròxima edició es presenta amb el lema 'On the Shoulders of Giants' ('A les espatlles de gegants'), un homenatge a totes les figures --visibles i anònimes-- que han fet possible l'aportació de BBFW en el segment de la moda nupcial, de festa i cerimònia.
La campanya pretén ser un tribut a la indústria, a les marques, als dissenyadors i a la ciutat de Barcelona, alhora que recupera la memòria de "creadores històricament silenciades", reivindicant el seu paper determinant en el disseny, l'art i la moda.
LILY REICH
En aquest context, la imatge de la BBFW 2026 s'inspira en la força creativa de la dona, representada per la figura de la dissenyadora alemanya Lilly Reich (1885-1947).
Pionera en el disseny d'interiors, mobiliari i exposicions, Reich va ser col·laboradora de Mies van der Rohe en projectes com el Pavelló Alemany de l'Exposició Internacional de Barcelona del 1929, on es va exposar la coneguda cadira Barcelona --que apareix en la nova imatge del saló-- per primera vegada.
ACCENT CATALÀ
La nova proposta visual també combina un conjunt de festa en negre de Yolancris i un disseny nupcial de Marta Martí, totes dues firmes catalanes, interpretats per dos models de generacions i estils diferents.
"Aquesta edició neix des de la gratitud, però també des del desig d'avançar amb més consciència. Ens recolzem a les espatlles dels gegants que ens van precedir per mirar al futur amb una mirada més conscient i transformadora", ha afirmat la directora de BBFW, Albasarí Caro.
BARCELONA BRIDAL NIGHT
Un dels moments més destacats de la cita serà la Barcelona Bridal Night, que el 2026 celebra la desena convocatòria amb un format commemoratiu.
Es tracta d'una desfilada d'alta costura a càrrec d'"un gran dissenyador internacional" que se sumarà als altres referents de la moda que han protagonitzat en el passat la Bridal Night com Viktor & Rolf, Elie Saab, Giambattista Valli o Vivienne Westwood, entre d'altres.