B&B Hotels suma 63 hotels a Espanya amb dues inauguracions a Burgos i Reus (Tarragona)

MADRID 14 oct. (EUROPA PRESS) -
B&B Hotels continua la seva expansió a Espanya amb la inauguració de dos hotels més, el B&B Hotel Burgos i el B&B Hotel Tarragona Reus que eleva la seva xarxa als 63 establiments al país, i se suma als 19 que operen a Portugal, segons un comunicat.
En primer lloc, l'actiu a Burgos, situat al carrer Vitoria, suposa el debut de la cadena a Castella i Lleó, i compta amb 90 habitacions en modalitats dobles, 'twin' i familiars, totes dissenyades seguint el concepte 'smart simplicity'.
Per la seva banda, amb 85 habitacions, el B&B Hotel Tarragona Reus és un establiment de nova construcció que reforça la presència de la companyia a la província, on la marca ja compta amb dos hotels més. La seva ubicació és la carretera de Reus (Tarragona) a Tarragona, quilòmetre 4.5.
A més, les dues obertures compten amb una oferta de benvinguda exclusiva per a membres del seu programa de fidelització B&me, que permet als hostes allotjar-se per 50 euros, a més de comptar amb avantatges exclusius.
"Burgos reforça la nostra proposta en un enclavament logístic i de gran dinamisme empresarial al nord d'Espanya, mentre que Reus ens permet continuar creixent en una àrea amb una projecció turística altíssima com la Costa Daurada", ha destacat el CEO de B&B Hotels España i Portugal, David García.