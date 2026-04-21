Publicat 21/04/2026 11:16

Bayer factura 787 milions a Espanya el 2025, un 4% menys per la prohibició d'un insecticida

El conseller delegat de Bayer Pharma Iberia, Jordi Sánchez
EUROPA PRESS

SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

La farmacèutica Bayer va tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 787 milions d'euros a Espanya, un 4% menys que l'any anterior, per la prohibició de l'insecticida Movento a la Unió Europea.

Ho ha explicat aquest dimarts en una roda de premsa a la seu de l'empresa a Sant Joan Despí (Barcelona) el conseller delegat de Bayer Pharma Iberia, Jordi Sánchez, amb el director de l'àrea de Crop, Pierre Larrieu, i la directora de Consumer Health, Marielle López.

El descens en la facturació es deu a la reducció del 20% a Crop Science --dedicada a l'agricultura--, fins a 227 milions, per aquesta prohibició, tot i que Larrieu ha assenyalat que, si s'elimina l'efecte de Movento, hi va haver un creixement del 5%.

