Bayer factura 787 milions a Espanya el 2025, un 4% menys per la prohibició d'un insecticida

SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
La farmacèutica Bayer va tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 787 milions d'euros a Espanya, un 4% menys que l'any anterior, per la prohibició de l'insecticida Movento a la Unió Europea.
Ho ha explicat aquest dimarts en una roda de premsa a la seu de l'empresa a Sant Joan Despí (Barcelona) el conseller delegat de Bayer Pharma Iberia, Jordi Sánchez, amb el director de l'àrea de Crop, Pierre Larrieu, i la directora de Consumer Health, Marielle López.
El descens en la facturació es deu a la reducció del 20% a Crop Science --dedicada a l'agricultura--, fins a 227 milions, per aquesta prohibició, tot i que Larrieu ha assenyalat que, si s'elimina l'efecte de Movento, hi va haver un creixement del 5%.