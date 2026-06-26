Bayer completa la compra de l'empresa d'oftalmologia Perfuse Therapeutics

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
Bayer ha tancat l'adquisició de l'empresa d'oftalmologia Perfuse Therapeutics, amb la qual reforça així la cartera de productes farmacèutics la companyia i impulsa la seva presència en el sector de l'oftalmologia, informa aquest divendres en un comunicat.
L'acord contempla un pagament inicial de 300 milions de dòlars nord-americans, i pot arribar a un màxim de 2.450 milions a través de pagaments addicionals per fites basades en els resultats.
Després de l'operació, Perfuse Therapeutics queda totalment integrada a Bayer, i passa a tenir l'implant intravitri PER-001, que actualment es troba en fase II de desenvolupament clínic per al tractament del glaucoma i la retinopatia diabètica (RD).