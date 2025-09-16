Batet qüestiona que el PSC assumeixi les propostes de Junts en el debat de política general

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha qüestionat que el PSC assumeixi les propostes de Junts en el debat de política general, que se celebrarà del 7 al 9 d'octubre.
"Veurem què fan en les votacions del debat de política general. Són especialistes a dir una cosa i fer la contrària", ha criticat en un missatge a X aquest dimarts recollit per Europa Press, en resposta a les paraules de la portaveu socialista al Parlament, Elena Díaz, que ha afirmat que les propostes de Junts haurien de ser fàcilment assumibles.
El dirigent de Junts ha criticat que, en aquest any de legislatura, "PSC+PP+VOX ja sumen 84 votacions bloquejant la defensa dels interessos del país".