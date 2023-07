Batet (PSC) retreu a Feijóo que "no té respecte" per la veritat ni les institucions

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 1 del PSC per Barcelona al Congrés i presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, ha retret al candidat del PP a la presidència del Congrés, Alberto Núñez Feijóo, que "no té respecte" per la veritat ni les institucions, i que tampoc no té projecte de país.

Batet creu que ella ha exercit la presidència del Congrés "de manera molt flexible" i hi ha hagut --en les seves paraules-- reiterades intervencions en les llengües cooficials, en una entrevista a 'El Nacional' d'aquest divendres recollida per Europa Press.

I ha defensat que el govern liderat per Pedro Sánchez vol arribar a acords i invertir a Catalunya per incentivar el creixement econòmic, si bé ha alertat que "les inversions triguen a acabar arribant i a acabar de ser percebudes".