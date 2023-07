Batet (PSC) promet millores "palpables" a Rodalies i el corredor mediterrani en quatre anys

Defensa que les relacions entre la Generalitat i el Govern central "estan millor que mai"



BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista del PSC al Congrés per Barcelona i presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, s'ha mostrat convençuda que hi haurà "resultats palpables" amb les inversions a Rodalies, el corredor mediterrani i la B-40, entre altres infraestructures, al final de la següent legislatura si els socialistes continuen governant.

"No podem revertir 7 anys de silencis i dèficit d'inversió en una legislatura", ha advertit en un esmorzar informatiu aquest dimarts, i ha acusat el PP de no haver prioritzat les inversions a Catalunya mentre va liderar l'executiu espanyol.

Segons ella, aquesta situació convenia a les forces independentistes, perquè "quan et pots fer la víctima i el teu principi polític màxim és el victimisme, ja va bé que no hi hagi inversions".

En aquest sentit, ha defensat que el Govern central ha posat fil a l'agulla en inversions pendents, com Rodalies o el futur de l'Aeroport de Barcelona, tot i que ara com ara es pugui "més o menys".

"PER A LA DRETA, CATALUNYA ÉS UN INSTRUMENT ELECTORAL"

Batet ha assegurat que Catalunya està molt millor que el 2017, després de reactivar-se el 2018 amb el govern de Pedro Sánchez les comissions bilaterals i d'infraestructures amb la Generalitat, i que "les relacions entre els dos governs estan millor que mai".

En aquest sentit, ha alertat que una victòria del PP pot suposar un pas enrere, perquè "per a la dreta Catalunya ha estat un instrument electoral" i li ha fet perdre posicions econòmiques, en les seves paraules.

"El conflicte i la tensió els feia guanyar vots fora de Catalunya", ha lamentat Batet, que ha recordat que el 9-N, l'1-O i la sortida de dirigents independentistes a l'estranger va passar durant un govern del PP.

A més a més, ha acusat els populars de fer de la "mentida" el seu projecte polític, com creu que va tornar a demostrar dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quan va assegurar que el seu partit sempre havia votat a favor de revaloritzar les pensions conforme a l'IPC.

Preguntada per l'ascens de forces d'ultradreta, ha sostingut que hi ha "un corrent reaccionari" arreu del món, amb exemples al Brasil, Europa i els Estats Units i episodis com l'assalt al Capitoli després de la derrota de l'expresident Donald Trump.

"El que no volem és el mateix al nostre país. No volem veure aquestes imatges", ha afegit.