Batet (PSC) erigeix el diàleg com la "principal eina" per formar un govern de Sánchez

Illa defensa que el resultat electoral és "força nítid" i clar a Catalunya



BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSC al Congrés per Barcelona, Meritxell Batet, ha erigit aquest dilluns el diàleg com la "principal eina" per conformar un executiu liderat per l'actual president i candidat socialista, Pedro Sánchez.

"El que hem de fer és construir en positiu, treballar pels ciutadans i ciutadanes i fer que la política sigui útil", ha subratllat en una en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Ha afirmat que Catalunya "s'ha pronunciat amb moltíssima claredat i amb moltíssima contundència" a favor de la línia de Sánchez de l'última legislatura, i ha celebrat que la dreta no estigui en condicions de formar govern, en les seves paraules.

SALVADOR ILLA

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha insistit en una entrevista de Rac 1 que veu un resultat "força nítid, força clar" a Catalunya en les eleccions generals d'aquest diumenge.

Ha negat futures negociacions sobre el Govern central amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i ha assegurat que les converses es duran a terme amb els "interlocutors habituals" dels partits.

Preguntat per si creu que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hauria de convocar eleccions després dels resultats de diumenge, Illa ha dit que li sembla un "criteri" adequat convocar la ciutadania quan uns comicis posen en dubte el suport a un executiu, segons ell.

No obstant això, ha recalcat que aquesta és una decisió que només depèn d'Aragonès i que ell la respecta: "Jo crec que no és el millor moment per tenir un govern feble, però si ell ha pres aquesta decisió, doncs ho respecto".

Illa ha rebutjat impulsar una moció de censura a Aragonès al Parlament: ha afirmat que "no és el moment", perquè considera que no és el que convé a la política de Catalunya.