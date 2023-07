Batet (PSC) diu que el PP s'ha radicalitzat i "autoexcluido de la solució" amb Catalunya

Illa a Feijóo: "No et vas assabentar quan presidies Correus del valor dels treballadors públics?"



MATARÓ (BARCELONA), 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 1 del PSC al Congrés per Barcelona, Meritxell Batet, ha assegurat aquest divendres que el PP s'ha radicalitzat i s'ha "autoexclòs de la solució de la convivència" a Catalunya.

"El que veiem és un PP que ha abandonat la política d'Estat i s'ha radicalitzat", ha lamentat la presidenta del Congrés dels Diputats en un acte a Mataró (Barcelona), al costat del líder del PSC, Salvador Illa, l'alcalde, David Boti, i el número 14 per Barcelona, Juan Carlos Antequera.

Batet ha mantingut que els populars han "fet saltar en l'aire els codis de la política", una cosa que creu que s'està veient en campanya, però que també ha passat aquesta legislatura al Congrés dels Diputats.

A més, ha acusat el PP d'haver actuat amb "irresponsabilitat" durant la pandèmia, de voler boicotejar la reputació internacional del Govern central i d'haver bloquejat la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

"No ens mereixem que Feijóo sigui president del Govern!", ha dit.

SALVADOR ILLA

Illa ha criticat el "clamorós silenci" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, davant el veto a revistes en català ordenat per un regidor de Vox a Burriana (Castelló), municipi on governen PP i Vox.

"Diu que ve de Galícia, que coneix... Res coneix!", ha exclamat el líder socialista, que ha afegit textualment que les llengües cooficials són sagrades i que hi ha línies vermelles que no han de traspassar-es.

També ha censurat els paraules de Feijóo sobre Correus i que posés en qüestió, segons ell, el treball i funcionament dels carters amb el vot per correu: "No et vas assabentar quan presidies Correus del valor dels treballadors públics?".

Illa ha instat els simpatitzants i militants del PSC a convèncer als "indecisos" en els dies de campanya abans dels comicis, on l'important --ha dit-- és quina és la força més votada.

Així, ha advertit que "qui guanya és qui és president del Govern" i ha demanat concentrar el vot en els candidatures socialistes.