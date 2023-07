Batet (PSC) demana votar pels drets i la democràcia: "El diumenge, tot al vermell!"

Illa crida a concentrar el vot en el PSC per frenar la dreta després d'una campanya "amb bones sensacions"

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista del PSC al Congrés per Barcelona i presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha demanat el vot pel seu partit en les eleccions generals per defensar els drets i la democràcia: "El diumenge, tot al vermell!".

"La democràcia s'ha de defensar cada dia", ha dit aquest divendres en l'acte de tancament de campanya del PSC amb les seves joventuts a Barcelona, en el qual també han intervingut el líder de la JSC, Ot Garcia, i el número 10 per Barcelona Ferran Verdejo.

Batet ha instat els ciutadans que el diumenge expressin "amb tota claredat un 'no' enorme a la dreta i un 'sí' als drets", i ha demanat als joves recordar que la democràcia és el millor sistema per viure en societat i que els drets no han de donar-se per segurs.

Per la seva banda, Illa ha sostingut que el PSOE està remuntant en una campanya que acaba "amb bones sensacions", i ha cridat a la màxima mobilització per la papereta socialista perquè, segons ell, és l'única que pot frenar la dreta.

Ha advertit que estan en joc la convivència, la llibertat d'expressió i el consens en la lluita contra la violència masclista, i ha ironitzat amb l'acord entre PP i Bildu a l'Ajuntament de Vitòria, després de les crítiques dels populars al PSOE durant la legislatura: "Quan tu pactes amb Bildu a Vitòria, Feijóo, és tradició. Vinga ja, home!", ha exclamat, després que una portaveu del PP hagi assegurat que ja havia passat en altres legislatures.