Batet (PSC) defensa "ampliar" el diàleg amb Catalunya i acusa el PP de confrontar territoris

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSC al Congrés per Barcelona, Meritxell Batet, ha defensat "ampliar el camí" del diàleg que segons ella el Govern central ha aconseguit mantenir a Catalunya i que assegura que s'ha traslladat als carrers, i ha acusat el PP de confrontar territoris.

Ha respost així en una entrevista a 'El Periódico', recollida per Europa Press aquest dissabte, en ser preguntada per si aposta per votar un acord que es derivi de la taula de diàleg, i ha afegit: "Hem de continuar avançant amb aquest diàleg. Avui tenim un Govern central que creu en el diàleg i que té voluntat d'arribar a acords".

Ha criticat el veto de Vox i PP a revistes a Borriana (Castelló) i ha afegit que "el comportament del PP on ha pactat amb Vox és reprovable, però és que allà on governa en solitari fa exactament el mateix. És perillós un PP que adopta les maneres i el marc ideològic de Vox".

Ha assegurat que el PSOE no facilitaria la investidura del PP i, preguntada per si preferiria una repetició electoral abans que un govern del PP, ha respost: "Estic segura que guanyarem aquestes eleccions i que aquest escenari no es produirà".

Per Batet, l'impacte dels mitjans de comunicació "més afins a la dreta" ha fet que moltes de les mesures aprovades pel Govern central no hagin arribat als ciutadans, per la qual cosa ha apostat per fer un esforç per defensar l'acció del Govern espanyol i els seus projectes de futur.