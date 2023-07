Batet (PSC) critica el "ranci sexisme" de Feijóo i González Pons (PP) amb Díaz i Morant

Illa lamenta que el PP i Vox posin en dubte "la realitat" de la violència masclista

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista del PSC al Congrés per Barcelona, Meritxell Batet, ha criticat el "ranci sexisme" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el candidat Esteban González Pons amb la vicepresidenta i líder de Sumar, Yolanda Díaz, i la ministra i candidata del PSOE, Diana Morant.

Ho ha dit aquest divendres en un acte del PSC sobre dones, després que Feijóo va afirmar en un míting a Madrid que Díaz de "maquillatge en sap molt" quan criticava les dades d'ocupació.

D'altra banda, González Pons es va adreçar a Morant diverses vegades pel seu nom durant un debat tot i que ella li va demanar que la tractés de vostè; després, el popular li va dir 'senyora ministra' entre rialles amb el candidat de Vox, que s'hi va referir com 'sa excel·lència'.

La presidenta del Congrés dels Diputats ha sostingut que aquests episodis generen un "efecte descoratjament" en les dones que volen participar en la vida pública.

"Volem el mateix tracte, senzillament. Ni millor, ni pitjor", ha dit, i ha afegit que aquestes actituds són un intent d'humiliació.

"FRENAREM LA DRETA!"

Batet ha sostingut que les polítiques d'igualtat no són "prioritàries" per a la dreta, tal com creu que demostra el fet que a Extremadura i a les Balears hagin renunciat a tenir una conselleria d'igualtat.

"Si ens volen arrasar els nostres drets, nosaltres, les dones, arrasarem a les urnes i els direm que no. Frenarem la dreta!", ha exclamat.

En l'acte també hi han intervingut el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i la número 11 al Congrés i responsable d'Igualtat del partit, Sònia Guerra.