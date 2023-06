Batet (PSC) creu que "no hi ha un marc adequat" per a una reforma federal de la Constitució

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congrés i candidata del PSC a la província de Barcelona, Meritxell Batet, ha sostingut que "no hi ha un marc adequat ni propici" per a una reforma federal de la Constitució.

Preguntada sobre l'aposta del PSC per aquesta reforma i la seva ratificació en referèndum en una entrevista a Ser Catalunya d'aquest dimecres recollida per Europa Press, ha valorat: "El que sempre hem defensat efectivament és la reforma a la qual vostè feia referència, però és evident que no hi ha un marc adequat i propici per a aquesta reforma".

Batet ha assenyalat que l'objectiu dels socialistes durant els seus cinc anys al capdavant de l'executiu era "obrir de nou la cooperació entre administracions", que veu imprescindible en el repartiment de competències amb la Generalitat.

Així, ha apostat per "consolidar aquesta cooperació i confiança", que --en les seves paraules-- s'havien trencat i ara estan reconstruint.

Ha descrit com molt dur l'inici del Govern central pel que fa al conflicte català i ha enaltit els resultats de la seva gestió: "Com a ministra de Política Territorial, en els pocs viatges que vaig fer, l'única cosa que fèiem era parlar de Catalunya i parlar dels problemes i de la crisi territorial. Avui és molt diferent el panorama a Espanya".

En aquesta línia, ha aplaudit que l'executiu de Sánchez "ha aconseguit que la convivència a Catalunya millori moltíssim i que Espanya estigui molt més forta, reconeguda i amb més potència" a nivell internacional.

Sobre les negociacions per governar la Diputació de Barcelona, Batet ha lamentat "que hi hagi partits que, per fòbies o per filies, decideixin prendre decisions per raons partidistes i no pensant en l'interès general".

Ha optat per reeditar el pacte entre el PSC i Junts, que segons ella ha funcionat i ha estat molt útil per als municipis, si bé els independentistes s'han decantat per formar una majoria alternativa.