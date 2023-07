Batet (PSC) creu que el cara a cara mostrarà un Feijóo "poc preparat" i amb idees de Vox

Assegura que el PSOE apostarà per consolidar el "diàleg" a Catalunya la pròxima legislatura



CARDONA (BARCELONA), 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 1 del PSC per Barcelona al Congrés, Meritxell Batet, ha augurat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evidenciarà que és un líder "poc preparat i que assumeix les polítiques de Vox" en el cara a cara aquest dilluns amb el president del Govern central i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, a Atresmedia.

Així s'ha expressat la presidenta del Congrés en unes declaracions a la premsa durant una visita al Parc Cultural Muntanya de Sal de Cardona (Barcelona), amb el número 10 al Congrés Ferran Verdejo, la portaveu del PSC, Elia Tortolero, i el diputat al Parlament Cristòfol Gimeno.

Batet ha pronosticat que, a diferència d'un PP que genera "divisió territorial", Sánchez exhibirà la solvència i la intel·ligència política que, segons ella, ha demostrat els darrers cinc anys amb polítiques socials i econòmiques reconegudes a escala internacional.

A més a més, ha lamentat que el candidat popular no s'hagi ofert a més debats cara a cara, cosa que a parer seu demostra que "no té projecte de país, que el que té no el vol explicar o que té por" de no mostrar solvència, ha dit.

DIÀLEG

Preguntada per l'aposta de la líder de Sumar i vicepresidenta del Govern central, Yolanda Díaz, per la taula de diàleg a 'La Vanguardia' aquest dilluns, ha sostingut que el compromís del govern de Sánchez amb l'estratègia de negociació amb la Generalitat és "inqüestionable".

"Durant aquests cinc anys de presidència de Pedro Sánchez s'ha vist molt clar quin és el projecte per a Catalunya", i ha afegit que el diàleg és la via per la qual apostarà el PSOE si continua a La Moncloa la pròxima legislatura.