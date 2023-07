Batet (PSC) acusa Junts de buscar el PP a la Diputació mentre fa una crida a "bloquejar"

Reivindica que el PSC ha afrontat els pactes a la Diputació de Barcelona amb "objectius clars"



BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 1 del PSC al Congrés per Barcelona, Meritxell Batet, ha acusat Junts de buscar el PP per pactar a la Diputació de Barcelona mentre fa una crida a "bloquejar" en la campanya de les eleccions generals del pròxim 23 de juliol.

En una roda de premsa organitzada per l'ACN, ha sostingut que és "curiós" que Junts oferís una vicepresidència al PP a la Diputació per evitar un govern encapçalat pels socialistes, amb l'alcaldessa de Sant Boi (Barcelona), Lluïsa Moret, com a presidenta de la institució.

"Curiós que parlin molt de bloquejar però en canvi quan tenen la més mínima oportunitat acorden amb el PP", ha apuntat la presidenta del Congrés dels Diputats.

Batet ha celebrat el pacte entre el PSC, els comuns, Tot per Terrassa i els dos independents de Junts --els alcaldes d'Igualada, Marc Castells, i Torrelles de Goix, Sergi Vallès-- que entraran al govern de la Diputació liderat pels socialistes: "Enhorabona als negociadors".

"El PSC el que ha fet és afrontar aquesta negociació amb aquests objectius clars. Ha aconseguit finalment un govern estable, primer amb els comuns, després amb Terrassa i també amb aquests municipis d'Impulsem Penedès i l'Anoia", ha afegit.

Així, ha sostingut que els socialistes han prioritzat tenir un govern estable a la Diputació i "que funcioni", destinat a prestar els serveis que necessiten els consistoris de la província de Barcelona.