Batet (PSC) acusa Feijóo de donar dades falses i de "fer servir el terrorisme" de manera partidista

LLEIDA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 1 del PSC al Congrés per Barcelona, Meritxell Batet, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de donar dades falses durant el cara a cara de dilluns amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i de "fer servir el terrorisme criminal d'ETA de manera partidista una vegada més".

"Ja ha comprat el marc mental de l'extrema dreta, les seves formes, i un estil populista sense escrúpols que fa ús de la mentida impunement", ha dit la presidenta del Congrés dels Diputats en unes declaracions a la premsa aquest dimarts a Lleida al costat del primer secretari del PSC, Salvador Illa.

A diferència del "model enfangat i la mentida" del PP, ha sostingut que Sánchez va donar confiança i esperança en un model d'Espanya que aposta per la justícia social i els drets.

En la mateixa línia s'ha expressat Illa, que ha sostingut que el debat va ser una oportunitat perduda per contrastar models perquè "hi va haver un candidat, Feijóo, que des del minut 0 es va dedicar a fer molt soroll i a impedir un debat net".

Ha acusat Feijóo de faltar "amb cinisme" a la veritat i ha lamentat que posés en qüestió dades contrastables, com el percentatge d'inflació o el creixement de l'economia espanyola.

"Demano una mobilització, i més després de la falta de respecte a la veritat que es va veure ahir", ha dit el líder del PSC, que ha afegit que Catalunya ha de donar una lliçó de bones formes al PP el pròxim 23J, en les seves paraules.

També ha replicat a la candidata de Junts, Míriam Nogueras, que ha acusat el PP i el PSOE de tenir una obsessió --en les seves paraules-- amb l'expresident Carles Puigdemont: "Estem obsessionats amb posar Catalunya en marxa".

APOSTA PER L'FP

Batet i Illa han visitat aquest dimarts les instal·lacions del centre d'FP Ilerna a Lleida al costat de la cap de llista del PSC per Lleida, Montse Mínguez, i l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa.

Batet, Mínguez i Illa han reivindicat la llei de l'FP per millorar la relació entre la formació que reben els alumnes i les competències que demanda el mercat, i han defensat la necessitat de desplegar-la en via reglamentària la pròxima legislatura.

"Sempre hem cregut en la formació" com la via per garantir la igualtat d'oportunitats, ha ressaltat Mínguez.