Batet trasllada a Rull que Puigdemont es vol presentar a la investidura "però no ara"

No aclareix si Puigdemont tornarà a Catalunya si no hi ha debat d'investidura

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha traslladat al president de la cambra catalana, Josep Rull, que l'expresident de la Generalitat i candidat del partit, Carles Puigdemont, es vol presentar a la investidura "però no ara".

Ho ha explicat en una roda de premsa a la cambra després de reunir-se amb Rull amb motiu de la ronda de contactes que el president del Parlament està duent a terme amb els grups de cara a la investidura.

"Estem buscant els suports i negociant per tenir una majoria. En el moment en què la tinguem ho comunicarem a Rull i demanarem que es convoqui el ple del Parlament", ha destacat.

MAJORIA SIMPLE

Segons Batet, en el marc d'una majoria simple, tenen opcions d'aconseguir la presidència de la Generalitat "però això encara demana temps".

"La constitució del Parlament i de la Mesa de la setmana passada demostra que aquesta majoria té opcions plausibles", ha remarcat el dirigent de Junts, després d'avisar que actuaran amb discreció en tot allò relacionat amb les negociacions.

En preguntar-li si es posposa el retorn de Puigdemont a Catalunya si no es presenta a la investidura, Batet ha dit que el compromís de l'expresident català era tornar quan hi hagués un ple d'investidura: "És el primer compromís que va adoptar quan es van convocar les eleccions, i per tant és un compromís que manté".

Malgrat tot, no ha aclarit si Puigdemont tornarà a Catalunya en cas que no hi hagi ple d'investidura i es produeixi una repetició electoral, en esgrimir que és una pregunta que s'hauria de fer al mateix Puigdemont perquè "el compromís del president és tornar si hi ha ple d'investidura".