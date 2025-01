Batet (Junts) replica a Montero que no hi ha normalitat i que el PSOE va "molt tard"

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha replicat aquest dijous al PSOE que no hi ha normalitat en les relacions amb la seva formació i que el PSOE va "molt tard" en tot això.

Així ho ha manifestat en una roda de premsa a Cardona (Barcelona), on el grup celebra unes jornades de treball, en preguntar-li si creu que el govern de Pedro Sánchez treballa per normalitzar aquestes relacions després de les declaracions de la vicepresidenta primera de l'executiu espanyol, María Jesús Montero.

"Hi ha exili i no s'aplica l'amnistia. Per tant, no hi ha normalitat. No insistirem més sobre aquest tema. El PSOE ha perdut moltes oportunitats i ells sabran què han de fer. Van molt tard", ha subratllat.

Segons Batet, "l'amnistia política depèn només del PSC i del PSOE, i és evident que no ho estan fent" amb el president de Junts, Carles Puigdemont, ni amb altres persones.

En la seva opinió, la primera "evidència que la normalitat no existeix" és que ni Puigdemont ni el diputat de Junts Lluís Puig han pogut assistir a les jornades.