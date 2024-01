Batet (Junts) planteja una nova cimera per la sequera i Aragonès demana no fer "debats partidistes"

BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts al Parlament, Albert Batet, ha plantejat aquest dimecres en el ple del Parlament que la Generalitat convoqui una nova cimera per la sequera a Catalunya.

Aragonès li ha respost que "una cimera no es planteja en una sessió de control sense parlar-ho abans. Si no, és que es vol fer servir per a una altra cosa. I crec que hem de separar el que és la lluita contra la sequera del debat partidista".

Batet ha criticat la "mala gestió i la falta de projecte" del Govern, i ha emmarcat la seva proposta d'una cimera en la greu situació de sequera i la imminent entrada de Catalunya en fase d'emergència, ha dit.

La Generalitat va convocar una cimera sobre la sequera el 31 de març del 2023 entre el Govern i els grups parlamentaris que va acabar sense acord perquè l'oposició va demanar eliminar o introduir una moratòria en les sancions als ajuntaments.

El diputat de Junts ha retret a Aragonès "fer més de candidat i de cap de l'oposició que de president", i el líder de l'executiu li ha respost que continuarà exercint el càrrec fins l'últim dels seus dies en el mandat.