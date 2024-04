Batet (Junts+) sobre la impugnació de Cs a la candidatura de Puigdemont: "Sabem com afrontar-ho"

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El director de campanya de Junts+, Albert Batet, ha assegurat que saben com combatre i afrontar decisions com la de Cs de presentar un recurs davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) per impugnar la candidatura del cap de llista de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont.

"Sabem com combatre-ho, afrontar-ho, plantar cara, com aixecar-nos davant les adversitats i fer-nos respectar", ha subratllat aquest dimecres en una roda de premsa, en la qual ha evitat pronunciar-se sobre si veu possibilitats que prosperi.

Segons Batet, si una cosa han après durant els últims sis anys i mig és "a persistir, resistir i afrontar totes les adversitats", després de constatar que ja van provar d'impedir que Puigdemont fos el candidat en les passades eleccions europees.