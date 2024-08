Batet (Junts) evita concretar quan hauria de reprendre's el ple d'investidura si se suspèn

Demana a les "forces democràtiques" posar-se d'acord per condemnar l'actitud del TS amb l'amnistia



BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha evitat aquest dimarts concretar quan s'hauria de reprendre el ple d'investidura si se suspèn davant d'una possible detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"No volem anticipar escenaris ni farem especulacions, encara que som conscients del que pot comportar el retorn de Puigdemont. Recolzarem les institucions del nostre país i les decisions que prenen sobre aquest tema", ha destacat en roda de premsa a la Cambra després de reunir-se amb el president del Parlament, Josep Rull, en la ronda de consultes per la investidura.

Aquest mateix dimartes, el secretari general de Junts, Jordi Turull, hagi explicat que demanaran a Rull que suspengui el ple si detenen Puigdemont, i, si es fa, els diputats de Junts no hi aniran.

Davant de la possibilitat de detenció de l'expresident , Batet ha apel·lat "no només a les forces independentistes, també al conjunt de forces democràtiques a posar-se d'acord per condemnar aquesta actitud de rebel·lió del Tribunal Suprem (TS) contra el poder legislatiu" en relació amb la Llei d'Amnistia.

"No ens volem resignar a tractar com una cosa normal el fet que, havent-hi una Llei d'Amnistia, el TS decideixi no aplicar-la. No cal ser independentistes per escandalitzar-se davant d'aquest fet", ha afirmat.

"PRIMERA FORÇA DE L'OPOSICIÓ"

També ha dit que han traslladat a Rull que Junts exercirà "el lideratge com a primera força de l'oposició i com primera força d'estricta obediència catalana", després dels acords del PSC amb ERC i Comuns.

"Catalunya té desafiaments d'enorme transcendència, que no poden ser resolts per un govern fruit d'un pacte de circumstàncies i necessitats partidistes", ha defensat.