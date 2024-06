Batet demana a Illa no "deslegitimar" l'aritmètica del 12M i investir Puigdemont

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha instat el candidat del PSC, Salvador Illa, a no "deslegitimar" l'aritmètica parlamentària després de les eleccions del 12 de maig, i ha defensat que faran tot el possible per investir l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont.

Durant la seva intervenció en el ple aquest dimecres, Batet ha assegurat que "el 'pressing Junts' no funciona, ni a Madrid ni aquí", i ha insistit que el resultat de les eleccions fa possible una majoria independentista que lideri el Govern, segons ell.

"La realitat és la que és, i vagin amb compte en deslegitimar-la, perquè el senyor Collboni no va guanyar les eleccions i és alcalde de Barcelona, amb els vots del PP i els Comuns, o el senyor Pedro Sánchez no va guanyar les eleccions i és president, entre d'altres, gràcies als vots indispensables de Junts", ha avisat Batet.

Ha preguntat al PSC si deslegitimen els resultats de les generals o municipals: "O quan és el PSC tot s'hi val, senyor Illa? Siguem seriosos i siguem responsables", ha reclamat Batet, que ha reivindicat que Catalunya tingui un govern d'estricta obediència catalana, ha dit textualment.

Ha sostingut que el pròxim Govern "hauria de permetre desenvolupar amb la màxima potencialitat l'acord de Brussel·les" entre Junts i el PSOE per a la investidura de Sánchez, i ha defensat que evitar unes noves eleccions és una responsabilitat compartida.