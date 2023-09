Batet (Junts) demana autocrítica a Aragonès: "O rectificació, o eleccions"

"S'ha fet més en quatre setmanes que en quatre anys", li retreu

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha demanat aquest dimarts al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que faci autocrítica i l'ha advertit que només té sentit esgotar la legislatura si hi ha un canvi de rumb: "O rectificació, o eleccions".

Així s'ha expressat durant la seva intervenció en el debat de política general al Parlament, en la qual ha criticat que el Govern és "feble" i que no compta amb la confiança del Parlament, en les seves paraules.

"Sens dubte, la governabilitat ha anat a pitjor en tots els sentits. Era inevitable amb un govern de 33 diputats", ha afegit Batet, que ha retret a Aragonès que no hagi pres les decisions i les mesures necessàries, a parer seu, en qüestions com la sequera.

En aquest sentit, Batet ha advertit el president de la Generalitat que si hagués "complert la seva paraula, ara mantindria el suport d'una majoria independentista, disposaria d'estabilitat parlamentària i d'un govern fort", en referència a la sortida de Junts de l'executiu català l'octubre del 2022.

"Ja l'avisem que, si no fa res, d'aquí a un any encara estarà pitjor, més aïllat, més feble i amb més agonia", ha alertat Batet, que ha instat el Govern a resoldre els problemes i saber aprofitar les oportunitats.

"NO ES TRACTA DE SALVAR INVESTIDURES"

Quant a les negociacions per a una eventual investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, el líder parlamentari de Junts ha assegurat que hi ha una "alternativa que està sent visible aquestes últimes setmanes" al que ha qualificat d'estratègia de fals diàleg i --textualment- acords tancats en fals.

"No es tracta de salvar investidures ni la governabilitat de l'Estat espanyol", ha afirmat Batet, que ha sostingut que cal garanties de compliment dels acords.

Després de definir l'1-O com una victòria, ha donat la benvinguda a Aragonès al diàleg i a la negociació per l'amnistia i l'autodeterminació: "Durant quatre anys han tingut 13 diputats decisius i s'ha fet més en quatre setmanes que en quatre anys", ha etzibat.