Batet (Junts) culpa el PSOE i el PP de la desinversió en infraestructures: "Catalunya està col·lapsada"

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha responsabilitzat aquest dimarts el PSOE i el PP de la desinversió en les infraestructures a Catalunya: "El temps ens dona la raó. Catalunya està col·lapsada".

"Catalunya pateix un col·lapse en infraestructures de mobilitat, en transport ferroviari, una crisi a Rodalies, un col·lapse a les vies ràpides del país, incidents diaris a l'AP-7 i un col·lapse en la capacitat de l'Aeroport de Barcelona. Totes les infraestructures del país estan col·lapsades", ha sostingut a l'inici del ple monogràfic sobre aquesta qüestió que se celebra a la cambra catalana.

Segons Batet, tot això té un impacte directe en el dia a dia dels ciutadans i també en l'economia, la competitivitat catalana i les seves empreses: "I aquest col·lapse té uns responsables amb noms i cognoms, el Partit Socialista i el PP".

En la seva opinió, la situació actual de les infraestructures és conseqüència "d'una desinversió crònica i premeditada de l'Estat a Catalunya, que aquesta sí que és singular i no generalitzable, i que han perpetrat tots els governs espanyols", també l'actual, ha etzibat.

També ha advertit que seria inadmissible que hi hagi infraestructures afectades per casos de corrupció: "Esperem que no sigui així. Però hi ha una adjudicació d'Adif a Sant Feliu de Llobregat sota sospita per possible cobrament de comissions il·legals per part de dirigents del seu partit", ha apuntat adreçant-se al president de la Generalitat, Salvador Illa.

Per Batet, la "manca de poder polític i de capacitat decisòria" a Catalunya també té la seva afectació sobre les infraestructures tenint en compte que les principals són de titularitat o patrimoni de l'Estat, ha concretat.

"SUBMISSIÓ DEL PSC AL PSOE"

"Trens, aeroports, ports i carreteres. Situació que es veu agreujada per la submissió del PSC al PSOE de no fer res que pugui incomodar Pedro Sánchez", ha afegit.

I això, segons Batet, "no és el lideratge que Catalunya necessita", per la qual cosa ha reclamat a Illa no posar el retrovisor ni excuses i que exigeixi el compliment de les inversions de l'Estat a Catalunya.