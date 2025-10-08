Batet (Junts) avança a Illa que portarà el preàmbul de l'acord de Brussel·les al DPG: "A veure què vota"

Critica la seva gestió i l'acusa de ser "el gran anestesiador de Catalunya"
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha avançat aquest dimecres al president de la Generalitat, Salvador Illa, que portaran a votació el preàmbul de l'acord de Brussel·les en el debat de política general (DPG): "A veure què vota"
"A veure què vota vostè i a veure què pensa d'això. Sobre el conflicte polític veurem quin és el seu posicionament perquè apliquen una doble vara", ha recriminat en el seu discurs de rèplica a Illa en la segona sessió del debat, en què ha demanat al PSC que s'aclareixi.
Ha reclamat al president català un punt d'inflexió i l'ha interpel·lat directament: "Esperem que siguin conscients d'això en les votacions de dijous. Ho hem deixat clar, es juguen moltes coses. Si el camí de la negociació arriba al final, buscarem una altra via".
Per Batet, "no es pot destruir a Catalunya el que es construeix a Ginebra i no es pot bloquejar votant amb el PP i Vox al Parlament acords assolits amb el PSOE", per la qual cosa ha afegit que no estan satisfets del compliment de l'acord de Brussel·les i de les carpetes pendents.
CATALUNYA, A "L'UCI"
Després de recriminar que Illa dibuixa una Catalunya que no es correspon amb la realitat, ha acusat el president català de ser "el gran anestesiador de Catalunya" amb l'ajuda d'ERC i els Comuns, de practicar la desnacionalització i d'estar sotmès al govern de Pedro Sánchez.
"Vostè i el Govern estan portant el país a l'UCI", ha assegurat Batet, que ha criticat la gestió econòmica d'Illa, també que no afronti el dèficit fiscal, les seves promeses en habitatge i les seves polítiques en matèria d'educació, salut, Rodalies, indústria, català i seguretat, entre d'altres.
També considera que el Govern no té força per governar perquè no disposa de pressupostos i per recórrer a la via dels decrets: "Donald Trump també governa així i no és el millor exemple. I (Jéssica) Albiach i (David) Cid, que manen més que qualsevol altre conseller, l'arrosseguen fins a l'extrem", ha lamentat.