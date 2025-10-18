Batet (Junts) afirma que la tornada de la seu del Sabadell a Catalunya "ha salvat l'opa"

Planteja una rebaixa d'impostos i la celebració d'un ple monogràfic sobre "la crisi de l'ascensor social"
El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha afirmat que la tornada de la seu del Banc Sabadell a Catalunya "ha salvat l'opa".
Així s'ha expressat en una entrevista concedida a 'El Nacional' recollida per Europa Press aquest dissabte en la qual ha celebrat que "ha fracassat un 155 financer".
"Hi havia la voluntat de canviar el sistema financer català amb l'absorció i la desaparició d'un banc. És una gran notícia per al país que no hagi prosperat", ha assegurat.
A més, ha criticat que respecte a aquesta qüestió el PSOE i el president de la Generalitat, Salvador Illa, "s'han posat de perfil" i, al seu semblar, el Govern no va fer tot el que podia fer encara que, per sort, diu, hi ha hagut una resposta de la societat catalana.
BAIXADA D'IMPOSTOS
També ha anunciat que el grup de Junts al Parlament presentarà dues propostes la setmana vinent, centrades en la baixada d'impostos i un ple monogràfic sobre "la crisi de l'ascensor social i de l'estat del benestar".
Ha explicat que per "intentar despertar l'anestèsia del Govern" presentaran un projecte de llei per a la reducció de l'IRPF i eliminar els impostos de donacions i successions.
D'altra banda, respecte al ple monogràfic, diu que "no pot ser que el PIB creixi i el PIB per càpita no ho faci també" i ha assegurat que cal donar resposta a les famílies que no arriben a final de mes i als empresaris i autònoms collats pels impostos, en les seves paraules.
FINANÇAMENT I PRESSUPOSTOS
Respecte al model de finançament ha recordat que defensen "un concert econòmic a l'estil basc" i ha criticat al PSC per la falta de pressupostos a la qual, al seu semblar, s'han acostumat.
"No hi ha pressupostos en l'Ajuntament de Barcelona, no hi ha pressupostos a la Generalitat de Catalunya i no hi ha pressupostos a Madrid", ha dit.
Preguntat per les negociacions, ha assenyalat que Illa "ja ha escollit socis de legislatura i d'investidura" i ha criticat que el Govern depèn dels Comuns.
"Els extrems no són bons per a Catalunya. I la dependència dels extrems del president Illa no és bona per a Catalunya", ha apuntat, i ha recordat que qui té la responsabilitat de presentar uns pressupostos és el PSC.