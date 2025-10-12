Batet (Junts) afirma que el PSC bloqueja l'acord de Brussel·les i "ho complica tot"

Apunta que en la negociació de pressupostos "la responsabilitat és del PSC"
BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts al Parlament, Albert Batet, ha afirmat que el PSC bloqueja l'acord de Brussel·les, subscrit per Junts i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez, i "ho complica tot".
Així ho ha dit en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida aquest diumenge per Europa Press, en la qual ha criticat la posició del president de la Generalitat, Salvador Illa: "No pot ser que hi hagi uns acords a Ginebra i que al Parlament el relat no sigui coherent amb el que fem en altres espais", ha dit.
Ha assegurat que durant el Debat de Política General d'aquesta setmana al Parlament s'ha vist la "feblesa i falta de lideratge" d'Illa, qui, ha dit, està supeditat a partits extrems.
"Els propers dies es prendran les decisions oportunes que hem anat avançant", ha comentat en referència a les paraules del líder de Junts, Carles Puigdemont, que va augurar que a la tardor podien haver-hi canvis.
Preguntat per una possible reunió entre el president del Govern, Pedro Sánchez i Puigdemont ha assenyalat que no es mouen "per fotos".
PRESSUPOSTOS
Sobre la negociació de pressupostos per a l'any 2026 explica que la "responsabilitat és del PSC", però, al seu semblar, la credibilitat dels pressupostos tendeix a la baixa.
"Que els presentin i ja els estudiarem", ha expressat, i ha afirmat que, segons ell, el PSC vol pactar els pressupostos amb ERC i els Comuns.
ALIANÇA CATALANA
Preguntat sobre la relació de Junts amb Aliança Catalana ha exposats que "els extrems no són mai bons i els problemes difícils no tenen solucions fàcils".
A més, ha defensat que Junts té "un projecte polític fort, amb lideratges clars i alcaldes potents".