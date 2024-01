Batet (Junts) afirma que els canvis en el Govern d'Aragonès responen "a equilibris de partit"

BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha afirmat aquest dimecres que els canvis en el Govern del president de la Generalitat, Pere Aragonès, responen "a equilibris de partit".

Ho ha dit en el ple del Parlament després d'una compareixença d'Aragonès per explicar les reestructuracions en el seu executiu anunciades dimarts després del Consell Executiu.

"Aquest canvi de govern no enforteix les institucions, perquè el respecte i el prestigi de les institucions també és no utilitzar-les de manera partidista amb interessos de partit", segons Batet.

Per ell, nomenaments com el de Sergi Sabrià com a viceconseller d'Estratègia i Comunicació s'han acordat "pensant més en la campanya que en el Govern".

"El que calia era un canvi de rumb de fons en el seu govern", ha conclòs Batet.