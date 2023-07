Batet i Illa (PSC): "Per a les dretes Catalunya només té un valor: guanyar vots, però a fora"

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSC per Barcelona i presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, han alertat que "per a les dretes Catalunya només té un valor: guanyar vots, però fora de Catalunya".

"No podem permetre que s'obri aquest escenari d'involució. Ens ha costat molt arribar on hem arribat", han advertit sobre un possible govern del PP i Vox, en un article d'opinió a 'el diario.es' d'aquest divendres recollida per Europa Press.

Els socialistes han erigit el seu partit com el candidat a "representar l'espai central de la convivència" a Catalunya, que consideren decisiva en les pròximes eleccions generals.