Batet diu adéu a la Presidència del Congrés demanant "disposició a l'acord " i "grandesa" als diputats

MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

L'encara presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, s'ha acomiadat del càrrec aquest dijous demanant als diputats "predisposició al diàleg" i "grandesa" en l'etapa que s'obre amb la constitució de la Càmera renovada en les eleccions generals del 23 de juliol.

Com a presidenta de la Diputació Permanent del Congrés, Batet ha dirigit la breu reunió en la qual s'ha aprovat per assentiment l'informe de dació de comptes de l'òrgan parlamentari que s'ha mantingut actiu des de la dissolució de les Corts.

I no ha volgut aixecar la sessió de la Diputació Permanent sense dir unes paraules de comiat als diputats presents, bastants d'ells realitzant la seva última activitat parlamentària perquè s'acomiaden de la Càmera.

"Vull reconèixer a tots vostès la seva tasca i dedicació, de vegades en circumstàncies especialment difícils, i vull referir-me de manera especial als diputats i diputades que no continuaran en la propera legislatura. Els desitjo el millor en la seva futura vida professional", ha comentat.

I als que repeteixen al Congrés els ha demanat "capacitat de treball, predisposició a l'acord i grandesa". "Sobretot, grandesa --ha incidit--. De nosaltres depèn la qualitat de la política al nostre país, a Espanya".

PROMET "OBLIDAR AVIAT" ELS MALS MOMENTS

Batet, que fa una setmana va confirmar que no optaria a la reelecció com a presidenta del Congrés, ha assenyalat que aquesta XIV Legislatura que ara acaba ha tingut com a característica principal el fet d'haver hagut d'exercir les seves funcions durant una pandèmia.

Segons ha dit, aquest últim dia de legislatura "no és moment de retrets, però sí de reflexió", i ha promès oblidar aviat" els mals moments que ha tingut, "que de tot hi ha hagut". El que sí s'emportarà són els episodis "de bon parlamentarisme" que ha presenciat des de la Presidència en el Ple, en la Taula o en la Junta de Portaveu.

"Em quedo, sobretot, amb les persones que he conegut al llarg del camí. Que de vegades es desbordin les passions al debat polític no hauria d'afectar al respecte entre nosaltres i als nostres afectes personals. Al cap i a la fi, som companys", ha dit.