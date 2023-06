Batet demana disculpes per dir que "la majoria de la població no té problemes" per pagar el lloguer

Podem, ERC i Bildu critiquen les paraules de la presidenta del Congrés



La presidenta del Congrés i 'número u' de la candidatura dels socialistes per Barcelona, Meritxell Batet, ha demanat disculpes per dir que "la majoria de la població no té problemes per continuar pagant el lloguer".

Ho ha fet en un tuit recollit per Europa Press després de les crítiques de Sumar, ERC i Bildu per les declaracions d'aquest dimecres a Ser Catalunya.

Ha admès que no s'ha explicat bé i ha volgut deixar clar que és conscient del que "costa" pagar un habitatge. "El pagament del lloguer i les hipoteques representa gran part dels ingressos de les famílies cada mes", ha postil·lat.

També ha aprofitat el seu missatge per dir que el Govern central ha estat "el primer" que ha posat límits a la pujada dels preus del lloguer, del 2% el 2023 i del 3% el 2024.

ÉS UN PROBLEMA DE PRIMERA MAGNITUD

I és que, les declaracions de la cap de llista del PSC per Barcelona han aixecat polseguera entre els aliats del PSOE. El portaveu de campanya de Sumar i eurodiputat dels comuns, Ernest Urtasun, ha denunciat que la pujada del lloguer "és un problema social d'enorme magnitud".

A més, Urtasun ha aprofitat el tuit per retreure al PSOE l'eliminació de la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer en l'últim decret d'ajuts anticrisi, aprovat dimarts en el Consell de Ministres. "(És) un error que s'hauria de corregir", ha postil·lat.

També s'han pronunciat el cap de llista de Sumar per Barcelona, Aina Vidal; i la portaveu d'habitatge de Sumar i dirigent de Podem, Alejandra Jacinto. "Qualsevol que miri un portal immobiliari veu com els preus són inassumibles i no paren de pujar", ha apuntat Jacinto.

Per la seva banda, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha recollit les declaracions de Batet per enviar un missatge: "Si no pots pagar el lloguer i votes el mateix que Batet, qui s'equivoca, ella o tu? Pensa-ho", ha reflexionat en el seu compte de Twitter.

Ja finalment, el portaveu adjunt d'EH Bildu al Congrés, Oskar Matute, s'ha mostrat contundent per retreure a Batet que els qui no tenen dificultats per pagar el lloguer serà "la majoria de la població que ella coneix".