Batet assegura que la direcció de Junts al Parlament queda "en molt bones mans" amb Sales

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El nou adjunt a la presidència de Junts, Albert Batet, ha assegurat aquest dilluns que la direcció del grup parlamentari queda "en molt bones mans" amb Mònica Sales al capdavant i amb Salvador Vergés com a portaveu.
"Faran una feina excel·lent!", ha recalcat en una anotació a X recollida per Europa Press, en què ha agraït la confiança de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, del secretari general, Jordi Turull, i de la direcció permanent pel seu nomenament com a adjunt a la presidència i director de les campanyes electorals.
També ha assenyalat que assumeix l'encàrrec amb compromís i responsabilitat, amb la voluntat d'enfortir l'acció institucional i l'estratègica del partit: "Treballar al servei de Junts és treballar al servei de Catalunya".
En el mateix sentit s'ha pronunciat Sales, que en una altra anotació a X recollida per Europa Press, ha manifestat que és un "honor" assumir la presidència de Junts al Parlament.
"Afronto el repte amb responsabilitat i plena voluntat de servei al país", ha destacat Sales, que ha afegit que vol fer una bona feina i fer-ho en equip.