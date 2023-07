Batet adverteix que el PSC "ha d'arrasar" perquè Sánchez revalidi la presidència

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congrés i cap de llista del PSC per Barcelona, Meritxell Batet, ha advertit que el seu partit "ha d'arrasar" perquè l'actual president del Govern central, Pedro Sánchez, revalidi el càrrec al capdavant de l'executiu espanyol.

"El PSC no en té prou amb guanyar les eleccions, sinó que ha de tenir una gran diferència amb el PP per garantir que Pedro Sánchez continuï sent president", ha augurat en una entrevista del diari 'Ara' d'aquest divendres recollida per Europa Press.

Ha retret al PP que "no ha estat a l'alçada" en la seva activitat parlamentària durant aquesta legislatura, i els ha acusat de proferir insults i crits i de --textualment-- adoptar el 'modus operandi' i el marc ideològic de Vox.

Batet ha valorat que els partits "han pogut parlar bastant en català" durant les intervencions al Congrés i n'ha descrit l'ús com flexible i emmarcat en la normalitat.

Veu obvi que "cal abordar" el sistema de finançament autonòmic i ha confiat que sigui una de les prioritats de Sánchez, si bé ha demanat a les comunitats autònomes facilitar l'acord.