Batet acusa el PP de no tenir projecte per a Espanya i demana evitar "una reculada en drets"

Diu que Sánchez ha de continuar governant i consolidar el model que ha fet d'Espanya "un país més competitiu"



BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congrés i número u del PSC per Barcelona el 23-J, Meritxell Batet, ha acusat el PP de no tenir projecte polític per a Espanya i ha demanat "evitar l'enorme reculada en drets, en el model econòmic, polítiques socials, transició ecològica i convivència" que segons ella suposaria un govern del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ho ha dit així en la Trobada Municipalista del PSC que ha tingut lloc aquest dissabte al Palau de Congressos de Barcelona, en la qual també han intervingut l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i el líder del PSC a Catalunya, Salvador Illa.

També ha criticat el relat del PP sobre el president del Govern central, Pedro Sánchez: "El PP ha optat per l'atac personal i ha creat una imatge deshumanitzada del president del Govern central com el mal absolut al qual és necessari derrotar. Pur odi i emoció negativa és tot el que aporten a la política".

Ha considerat que els de Núñez Feijóo "estan entregats a Vox" i ha criticat les aliances entre totes dues formacions després de les municipals del 28-M, per la qual cosa ha assegurat que les eleccions del 23-J són transcendentals perquè marcaran la destinació de la pròxima dècada, i ha cridat a la mobilització.

Ha insistit en la necessitat que Sánchez torni a governar per consolidar el projecte iniciat fa quatre anys, marcat, segons ella, per l'aposta per la transició ecològica, la cultura, l'economia i la igualtat, i que ha convertit Espanya en "un país més competitiu, productiu i en condicions d'afrontar qualsevol altra crisi futura".

SÁNCHEZ "SE L'HA JUGAT" PER CATALUNYA

"Sánchez mereix el suport de tots els catalans per continuar perquè ha canalitzat la crisi política a Catalunya, perquè se l'ha jugat per nosaltres, pels catalans i perquè recuperéssim la convivència sabent que li podia costar crítiques ferotges i incomprensió en altres parts d'Espanya", ha destacat.

Per això, ha demanat textualment no tirar per la broda els assoliments aconseguits "canviant aquest govern per un altre que tingui una agenda en la qual es coli el negacionisme de l'Agenda 2030, el canvi climàtic i la igualtat entre homes i dones, i amb ministres que es declarin desacomplexadament trumpistes".