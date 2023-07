Batet acusa el PP de no tenir projecte per a Espanya i demana evitar "una reculada en drets"

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congrés i número u del PSC per Barcelona el 23-J, Meritxell Batet, ha acusat el PP de no tenir projecte polític per a Espanya i ha demanat "evitar l'enorme reculada en drets, en el model econòmic, polítiques socials, transició ecològica i convivència" que segons ella suposaria un govern del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ho ha dit així en la Trobada Municipalista del PSC que ha tingut lloc aquest dissabte al Palau de Congressos de Barcelona, en el qual també han intervingut l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i el líder del PSC a Catalunya, Salvador Illa.

També ha criticat el relat del PP sobre el president del Govern central, Pedro Sánchez: "El PP ha optat per l'atac personal i ha creat una imatge deshumanitzada del president del Govern central com el mal absolut al qual és necessari derrotar. Pur odi i emoció negativa és tot el que aporten a la política".