Bategen el CAP Els Corts de Barcelona amb el nom d'Ernest Lluch, assassinat per ETA fa 25 anys

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El Centre d'Atenció Primària Les Corts de Barcelona ha estat batejat aquest divendres amb el nom de l'exministre de Sanitat i Consum entre 1982 i 1986, Ernest Lluch, assassinat per ETA el 21 de novembre del 2000, fa 25 anys.
A l'acte de canvi de nom, que s'ha celebrat en el recinte de la Maternitat, han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Sanitat, Mónica García; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.
Amb aquest homenatge, es reconeix el paper de Lluch en el desenvolupament del sistema sanitari públic universal a Espanya, que va impulsar amb la Llei General de Sanitat de 1986 durant el primer mandat de l'expresident del Govern Felipe González.
També han assistit el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; la consellera de Salut, Olga Pané, i diputats del Parlament, regidors de Barcelona i familiars de l'exministre, a més dels responsables i professionals del centre de salut.
SALVADOR ILLA
Illa ha recordat a Lluch com a una persona rigorosa, curiosa, constant i positiva, com un home de diàleg i un enorme demòcrata, i ha destacat la seva obstinació en què la llei sanitària tingués consens: "Era l'època de la majoria absoluta, però va voler fer-se amb consens ampli".
Ha dit que la política sanitària és la millor valorada per la ciutadania i la que més cohesiona: "Tothom sap que, amb independència de la seva butxaca, si un té un problema de salut, entrarà en aquest CAP Ernest Lluch i serà atès exactament igual".
Ha assegurat que el Govern està implicat en la reforma i millora del sistema sanitari català per mantenir la seva excel·lència, i ha assenyalat projectes estratègics com el nou Hospital Clínic, del que ha afirmat que "serà el millor centre hospitalari del sud d'Europa".
MÓNICA GARCÍA
La ministra García ha dit que la llei que va impulsar l'exministre és uns dels elements que enforteix i diferencia el sistema sanitari espanyol, que ha definit com una joia i un gran tresor col·lectiu, i ha sostingut que va ser una "decisió valenta".
"Va ser l'arquitecte d'uns majors assoliments de la nostra democràcia, una sanitat pública que cuida de tots, sense preguntar qui som, d'on venim, quant tenim o quin és el nostre codi postal. Aquests valors avui són més necessaris que mai, en un temps marcat per la polarització, l'insult i el menyspreu al vulnerable, i necessitem reivindicar-los", ha expressat.
També ha destacat la seva descarnada i lluminosa defensa de la democràcia, en les seves paraules, i el seu compromís antifranquista: "El més just és recordar-ho en l'arrel de tot el que va ser, que és un defensor de la vida. Ell mateix va dir, 'la gran devoció de la meva vida ha estat la vida, perquè m'agrada la vida'", ha recordat.
JAUME COLLBONI
Collboni ha definit a Lluch com un veí il·lustre dels Corts, i un gran home de la democràcia catalana i espanyola que va viure "amb coherència fins a l'últim alè de la seva vida".
Ha demanat defensar el seu llegat, i ha criticat que la Generalitat valenciana volgués eliminar el nom de Lluch de Campanar, i ha afegit: "El temps posa a cadascú en el seu lloc. Mazón ja no és el president de València, i la figura d'Ernest Lluch cada dia és més gran", ha celebrat.
A més, ha repassat algunes de les actuacions de millora en els CAP de Barcelona que han finalitzat recentment i les estan en marxa, i ha afirmat que apostar per les infraestructures sanitàries és "el millor homenatge" que pot fer-se el seu al llegat.
LLUÏSA MORET
Moret ha subratllat el caràcter social i democràtic de Lluch i el seu compromís amb la democràcia, les llibertats i drets fonamentals "com ho és el dret a la salut" i ha demanat defensar els serveis públics en el moment actual en què ha assegurat que alguns els qüestionen.
"La qualitat de vida i el benestar només passa per garantir l'accés en igualtat d'oportunitats a drets fonamentals, i l'accés a una sanitat pública, a una sanitat de qualitat, a una sanitat digna, que és pel que va treballar Ernest", ha rememorat.
ROSA LLUCH
La filla de l'exministre Rosa Lluch ha recordat al seu pare com una persona que sempre volia aprendre, i ha sostingut que l'elecció i ubicació del CAP que des d'aquest divendres porta el seu nom és ideal: "Està el Barça, està on vivia, estan els records familiars, està també la seva universitat", ha dit.
Ha agraït directament al president Illa la recent recuperació de l'oficina d'atenció a les víctimes del terrorisme de la Generalitat 13 anys després del seu tancament, i ha conclòs: "Celebrem la vida d'Ernest tal com la va voler viure, no celebrem la mort. La mort va ser decidida per uns altres, i va anar el seu problema. Les seves coses tindran. Celebrem la vida d'Ernest i atrevim-nos a viure, que és el que ell feia".