Publicat 13/10/2026 11:21

Bassa retreu a ERC no "haver consultat" la decisió d'integrar Podem a les seves llistes

Archivo - L'exconsellera Dolors Bassa fent una intervenció en un acte central de la campanya electoral a Girona
Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exconsellera d'ERC Montse Bassa ha retret que el seu partit "podria haver consultat" la decisió d'integrar Podem a les seves llistes de les eleccions generals del 29 de novembre, a canvi que el cap de llista dels republicans, Gabriel Rufián, pugui participar en actes de campanya a la resta de l'Estat.

"A mi em costa entendre que Podem pugui anar a la llista d'ERC i que Rufián faci campanya fora de Catalunya", ha afirmat en una entrevista a 3Cat aquest dimarts recollida per Europa Press.

Bassa ha sostingut que ERC és un partit independentista i que es pot entendre amb Podem "en temes socials", però ha insistit que no entén que concorrin conjuntament a les quatre províncies catalanes.

També ha criticat que "un líder no estigui al servei d'un projecte, sinó que el projecte estigui una mica al servei del líder", en referència a les condicions de Rufián.

"Sembla que els càlculs electorals són millors. Podem hi guanya anant a la llista d'ERC, i Rufián queda tranquil perquè és una mica el que havia anat predicant", ha resolt.

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