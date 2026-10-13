Bassa retreu a ERC no "haver consultat" la decisió d'integrar Podem a les seves llistes

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconsellera d'ERC Montse Bassa ha retret que el seu partit "podria haver consultat" la decisió d'integrar Podem a les seves llistes de les eleccions generals del 29 de novembre, a canvi que el cap de llista dels republicans, Gabriel Rufián, pugui participar en actes de campanya a la resta de l'Estat.
"A mi em costa entendre que Podem pugui anar a la llista d'ERC i que Rufián faci campanya fora de Catalunya", ha afirmat en una entrevista a 3Cat aquest dimarts recollida per Europa Press.
Bassa ha sostingut que ERC és un partit independentista i que es pot entendre amb Podem "en temes socials", però ha insistit que no entén que concorrin conjuntament a les quatre províncies catalanes.
També ha criticat que "un líder no estigui al servei d'un projecte, sinó que el projecte estigui una mica al servei del líder", en referència a les condicions de Rufián.
"Sembla que els càlculs electorals són millors. Podem hi guanya anant a la llista d'ERC, i Rufián queda tranquil perquè és una mica el que havia anat predicant", ha resolt.