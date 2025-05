Bassa (ERC) aposta perquè "els jutges s'hagin de veure obligats a aplicar" l'amnistia

BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -

L'exconsellera de la Generalitat, la republicana Dolors Bassa, ha expressat aquest divendres que la solució judicial per als líders del procés encausats per presumptes delictes de malversació passa per l'aplicació de la llei d'amnistia, malgrat els indults, i que "els jutges s'hagin de veure obligats a aplicar" l'amnistia.

"La solució és que s'apliqui l'amnistia. Però l'indult podria ser la solució perquè, per exemple, alguns polítics que continuen en actiu, com el president d'ERC, es poguessin presentar a unes eleccions", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en què ha instat els jutges del Tribunal Suprem a aplicar l'amnistia, en les seves paraules, tal com està a nivell legislatiu.

Ha criticat el paper dels jutges, els qui ha culpat de que encara no s'hagi aplicat la llei: "Si no ha sortit bé no és culpa ni del text de l'amnistia ni del legislatiu, és culpa de l'aplicació que no han fet els jutges.

Preguntada per la xifra d'amnistiats quan es compleix un any de l'aprovació de la llei, ha retret que "tots" els policies que l'han demanat hagin estat amnistiats, mentre que als independentistes, segons ella, els ha costat molt i n'hi ha molts pendents encara.

"Hi ha hagut una balança diferent a com es mirava si érem independentistes o no", ha dit.